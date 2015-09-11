В Китае построят обсерваторию для наблюдения за космическим излучением

Обсерваторию построят в провинции Сычуань, на горе Хайцзы. Стоимость составит около 157 миллионов долларов, таким образом, это будет вторая среди самых дорогих обсерваторий по наблюдению за космическим излучением после IceCube Neutrino в Антарктике.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Китай намерен выделить более миллиарда юаней (около 157 миллионов долларов) на строительство высокогорной обсерватории на юго-западе страны для наблюдения за космическим излучением.

"Обсерваторию, которая будет второй в своем роде в Китае, построят в провинции Сычуань, в Гардзе-Тибетском автономном округе на горе Хайцзы (Haizi), где средняя высота над уровнем моря составляет 4410 метров", — сообщает агентство со ссылкой на научного сотрудника Института физики высоких энергий (IHEP) при Китайской академии наук Цао Чжэня.

По данным агентства, администрация округа подписала соглашение с IHEP о строительстве в среду.

"С детектором гамма-излучения обсерватория станет второй в мире самой дорогой обсерваторией по наблюдению за космическим излучением после IceCube Neutrino в Антарктике", — цитирует агентство Цао Чжэня.

Сроки строительства научной станции пока не оглашаются.

Сообщается, что обсерватория будет способна охватывать площадь в миллион квадратных метров.

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Изучением космического излучения в Китая занялись в 1951 году. В настоящий момент основные исследования проводятся на научной станции в Тибете.