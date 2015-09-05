Ученые предложили предотвращать морскую болезнь электротерапией

Отчет о проделанном ими опыте появился в журнале Neurology, передает Lenta.ru. Авторы предложили стимулировать электроразрядами левую теменную долю мозга, чтобы воздействовать на вестибулярный аппарат человека и таким образом исключить возникновение ассоциирующейся с морской болезнью тошноты.

В проверке метода участвовали 20 добровольцев, среди которых были 10 мужчин и 10 женщин. На их головах примерно на 10 минут закрепляли электроды для воздействия током. Затем испытуемых сажали в моторизированое кресло, которое поворачивалось и наклонялось, симулируя условия, при которых морская болезнь возникает у людей во время путешествий на морских судах и автомобилях. Ученые засекли, сколько времени прошло прежде, чем участники сообщили о появившихся признаках недомогания, а затем - о том, что приступ тошноты проходит. После того как добровольцы оправились от первого сеанса испытаний, по той же схеме провели второй.

Читайте такжеУченые придумали лекарство от лениАвторы отметили, что подобранные ими параметры тока и продолжительность воздействия безопасны для здоровья людей.

Согласно результатам опыта, прошедшие электротерапию пациенты были менее склонны к морской болезни и восстанавливались после нее быстрее тех, кто не получал подобного лечения.

Исследователи рассчитывают в течение ближайших 10 лет создать на основе своих изысканий портативный аппарат с подсоединяемыми к голове электродами и запустить его в массовое производство.

В настоящее время от морской болезни лечат в основном медикаментозными средствами, многие из которых обладают побочными эффектами, вроде сонливости. Точная причина возникновения недуга неизвестна, одна из распространенных теорий утверждает, что тошноту провоцирует конфликт между сигналами, которые поступают в центральную нервную систему из вестибулярного аппарата и органов зрения.