Ученые впервые вырастили человеческий мозг в лаборатории
11:08, 19 августа 2015Наука и IT
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Ученые в США впервые вырастили в лабораторных условиях человеческий мозг. Органоид, выращенный из клеток кожи, размером чуть больше горошины.
Сознанием протомозг не обладает / dsnews.ua
Однако функционально и структурно почти идентичен мозгу пятинедельного человеческого плода, передает Би-би-си. От органоида отходит зачаточный спинной мозг и глаз.
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Как объясняют ученые, сознанием протомозг не обладает, а эксперименты над ним помогут испытать новые подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера.
"Мы давно работаем над решением сложнейших проблем, связанных с заболеваниями мозга, которые причиняют много боли и страдания. Появление этой модели мозга обещает прорыв в медицине", - сказал руководитель исследовательской группы Рене Ананд из Университета Огайо.
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