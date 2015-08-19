Ученые впервые вырастили человеческий мозг в лаборатории

Однако функционально и структурно почти идентичен мозгу пятинедельного человеческого плода, передает Би-би-си. От органоида отходит зачаточный спинной мозг и глаз.

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Как объясняют ученые, сознанием протомозг не обладает, а эксперименты над ним помогут испытать новые подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера.

"Мы давно работаем над решением сложнейших проблем, связанных с заболеваниями мозга, которые причиняют много боли и страдания. Появление этой модели мозга обещает прорыв в медицине", - сказал руководитель исследовательской группы Рене Ананд из Университета Огайо.