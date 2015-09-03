Почти 400 редакторов Википедии заблокированы за шантаж

Сообщение об этом распространило издание Huffington Post, передает ZN.ua.

Жертвами шантажа стали, среди прочих, один из участников британского шоу талантов и фотограф из Дорсета.

На данный момент Википедия заблокировала 381 аккаунт за практику "черной шляпы – принятие или требование денег за продвижение внешних интересов в Википедии без указания источника".

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Блокировка была произведена по результатам расследования, проведенного Orange Moody.

Как сообщал УНИАН ранее, Роскомнадзор заявил, что "Википедия", не желая удалить статью о способах приготовления наркотика, из-за которой ей грозит блокировка на всей территории России, ставит под удар интересы многочисленных пользователей русскоязычной версии сайта.