Видеохостинг YouTube может ввести платную подписку - СМИ

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на издание The Verge.

Заплатив определенную сумму в месяц, пользователи YouTube смогут полностью выключить воспроизведение и показ рекламных прероллов (коротких роликов, которые включаются до начала воспроизведения основного видео) и объявлений.

Также платная подписка позволит сохранять ролики и проигрывать их даже при отсутствии интернет-соединения. Во сколько обойдется пользователям подписка, пока неизвестно.

Кроме вышеперечисленных возможностей, пользователи также получат доступ к дополнительному контенту, который недоступен тем, кто не оформил подписку.

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В самой компании информацию пока не комментируют. Однако разговоры о возможности внедрения платного контента ведутся давно.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Google запустила сервис YouTube Gaming, посвященный видеотрансляциям компьютерных игр.