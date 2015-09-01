"Яндекс" выпустил приложение для людей с нарушениями слуха

Экспериментальное приложение переводит устную речь в текст и обратно, передает Русская служба Би-Би-Си.

Оно позволяет вести диалог людям с нарушениями слуха и нормально слышащим.

Приложение "Разговор" озвучивает набранные текстом фразы, а также распознает речь говорящего и преобразует ее в текстовую форму.

Корректное распознание речи пока требует определенных условий: необходима относительная тишина и один говорящий, который будет отчетливо и членораздельно произносить фразы.

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Приложение содержит, в частности, набор заранее заготовленных фраз, что облегчает беседующим людям ведение диалога.

Для использования "Разговора" необходим интернет. Сейчас приложение доступно для пользователей устройств на платформе Android.

Ранее УНИАН сообщал, что робот «Яндекса» написал «Тотальный диктант» — упражнение для проверки своих знаний русского языка. Приложение «Яндекс. Диктовка» способно распознавать текст и вычленять из него смысловые куски. В «Яндексе» утверждает, что робот понимает текст с точностью 88 процентов, а цифры — с точностью 95 процентов.