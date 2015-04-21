Робот Яндекса написал диктант

Разработчик речевых технологий Yandex SpeechKit Юрий Широков зачитал текст, написанный Евгением Водолазкиным специально для диктанта.

Редакция издания «Медуза» тоже попробовала продиктовать часть текста «Тотального диктанта».

Читайте такжеВ Токио робот-женщина встречает посетителей одного из универмагов"Вышло несколько хуже", - пишет издание.

Оригинальный текст

Профессорская дача на берегу Финского залива. В отсутствие хозяина, друга моего отца, нашей семье позволялось там жить. Даже спустя десятилетия помню, как после утомительной дороги из города меня обволакивала прохлада деревянного дома, как собирала растрясшееся, распавшееся в экипаже тело. Эта прохлада не была связана со свежестью, скорее, как ни странно, — с упоительной затхлостью, в которой слились ароматы старых книг и многочисленных океанских трофеев, непонятно как доставшихся профессору-юристу. Распространяя солоноватый запах, на полках лежали засушенные морские звёзды, перламутровые раковины, резные маски, пробковый шлем и даже игла рыбы-иглы.

Результат диктанта

Приложение «Яндекс. Диктовка» способно распознавать текст и вычленять из него смысловые куски. В «Яндексе» утверждает, что робот понимает текст с точностью 88 процентов, а цифры — с точностью 95 процентов.