Астроном заявил о множестве лун вокруг Земли

Об этом ученый рассказал на конференции Международного астрономического союза в Гонолулу августа 2015 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science News.

«Это не вымысел, но пока известна только одна из таких мини-лун», — напомнил Джедике о небесном теле размером около трех метров. Оно было открыто в 2006 году и примерно год провела на орбите Земли, перед тем, как покинуть ее.

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Джедик представил расчеты, согласно которым Земля обычно захватывает космические объекты размером со стиральную машину и через несколько месяцев они покидают ее орбиту. Мини-луны размером от пятидесяти сантиметров до метра десятками роятся вокруг нашей планеты.

Из-за малых размеров эти спутники очень трудно обнаружить. Ученый надеется засечь их в ближайшие годы с помощью телескопа Subaru на Гавайях.