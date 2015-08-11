Астрономы запускают голосование по выбору имен для 20 экзопланет

Сегодня Международный астрономический союз (IAU) официально запустит первое всеобщее голосование по выбору имен для 20 уже открытых и подтвержденных "миров" вне пределов Солнечной системы.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт проекта ExoWorlds.

Первые планы по проведению подобного голосования руководство IAU озвучивало еще в конце апреля этого года, когда на сайте организации появился список из 20 звезд, вокруг которых вращается 32 планеты. Руководство союза предложило астрономам и посетителям сайта зарегистрироваться и предложить свои собственные имена для 15 из этих светил (так как 5 уже имеют свои имена) и всех планет.

В рамках первого этапа конкурса, который должен был завершиться 1 июня этого года, IAU собирало варианты имен для каждого объекта из этого списка. Процесс затянулся, и голосование, которое должно было начаться в середине июня и завершиться сегодня, так и не было запущено.

Изначально представители союза планировали, что они озвучат список выбранных имен экзомиров в рамках заседания Генеральной ассамблеи IAU, которое проходит на этой неделе в Гонолулу на Гавайских островах, однако планы пришлось изменить из-за задержек, и астрономы только откроют голосование сегодня в рамках того же заседания.

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В этом отношении Международный астрономический союз не является первопроходцем — самые нетерпеливые люди могут назвать экзопланету в честь себя или каких-то памятных для них вещей и людей прямо сегодня, воспользовавшись услугами компании Uwingu, основанной Аланом Стерном, руководителем миссии New Horizons, после разногласий с руководством IAU.

За небольшую плату Uwingu присвоит выбранное вами имя одному из "свободных объектов" на карте Марса или любой открытой экзопланете на атласе ночного неба, которые печатаются в стенах этой корпорации. Подобная деятельность Стерна, не согласившегося с "разжалованием" Плутона в карликовые планеты, уже вызывала недовольство со стороны функционеров IAU, назвавшие работу Uwingu "жульничеством" в ответ на попытку компании устроить аукцион на имя планеты, недавно открытой в окрестностях Альфы Центавра.