Астрономы заподозрили наличие в Альфе Центавра еще одной суперземли

Результаты своих исследований авторы изложили в препринте на arXiv.org, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте New Scientist, передает Lenta.ru. Заподозрить наличие второй суперземли в системе Альфа Центавра ученым помогли неопределенности в поисках первой экзопланеты этой же системы - Альфы Центавра B b. Ученые долго сомневались в самом факте ее существования и ее характеристиках.

Читайте такжеБлижайшая к Солнцу экзопланета в Альфе Центавра оказалась суперземлейВсего телескоп Hubble в 2013 и 2014 годах наблюдал около 40 часов за звездой Альфа Центавра B. Данные наблюдений (время прохождения экзопланеты по диску звезды) за эти два года противоречили друг другу, а их наличие никак нельзя связать с влиянием другого светила системы - Альфа Центавра A.

Единственным объяснением наблюдаемого эффекта является присутствие в системе еще одной суперземли. В этом случае новая экзопланета находится немного дальше от своего светила Альфа Центавра B, чем ранее обнаруженная суперземля. Она вращается вокруг звезды с периодом в 20,4 суток.

Ученые сообщили, что разработали специальную программу, которая бы позволила за 26 часов непрерывных наблюдений за Альфой Центавра B доказать или опровергнуть наличие рядом с ней еще одной суперземли. Однако разрешение современных телескопов для этого недостаточно, а работа мощных обсерваторий сосредоточена на более важных задачах.

Поэтому для наблюдения за ближайшей к Земле системой специалисты предлагают использовать орбитальный телескоп, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов, а указанную сумму можно собрать в рамках краудфандинговой кампании.

Ранее другие специалисты сообщили об уточнении параметров первой обнаруженной экопланеты Альфа Центавра B b системы. Они выяснили, что экзопланета является не горячим юпитером, а суперземлей: ее масса примерно в 2,7 раз больше земной.

Альфа Центавра B b удалена на расстоянии 4,37 светового года от Земли и вращается вокруг звезды солнечного типа. Экзопланета находится на расстоянии 0,04 астрономической единицы от своего светила и, вероятно, движется так, что всегда повернута одной своей стороной к Альфе Центавра B. На этой суперземле маловероятна возможность зарождения жизни.