Аппарат NASA впервые в истории долетел до Плутона

Специалисты в центре управления полетами американского Национального космического агентства встретили новость ликованием, размахивая флагами США, передает Би-би-си.

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В последние сутки космическая станция мчалась к Плутону со скоростью 14 км/с.

"Мы закончили первоначальное исследование Солнечной системы, начатое 50 лет назад при президенте Кеннеди и продолжавшееся при президенте Обаме", - отмечает Алан Стерн, главный исследователь миссии.

Теперь аппарат сделает массу снимков Плутона, Харона и других объектов в поясе Койпера на периферии Солнечной системы.

Миссия New Horizons рассчитана на 15-17 лет. Ожидается, что в дальнейшем аппарат сможет снять маленькие луны Плутона - Стикс, Никс, Цербера и Гидру.