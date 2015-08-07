Глаза человека по-разному воспринимают цвета зимой и летом

Британские нейрофизиологи выяснили, что человеческий глаз по-разному воспринимает некоторые базовые цвета – к примеру, желтый цвет – в разные времена года.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

"Мы выяснили, что при смене времен года наше зрение адаптируется к тем изменениям, которые происходят в окружающей среде. Во время лета, когда нас окружает море зелени, нашим глазам приходится учитывать то, что мы все время смотрим на зеленый цвет, что меняет наше восприятие желтых тонов", — объясняет Лорен Уэлборн (Lauren Welbourne) из университета Йорка (Великобритания).

Уэлборн и ее коллеги выяснили, что желтые тона нам кажутся гораздо более яркими во время зимы и поздней осени, чем во время лета и весны, наблюдая за тем, как группа из шести дюжин добровольцев воспринимала базовые цвета, в том числе и желтый, в разные сезоны года.

Как объясняют ученые, постановка эксперимента была очень простой — они приводили очередного добровольца в комнату, выключали свет, через несколько минут включали монитор и просили участников опытов подобрать тот оттенок, который им казался самым желтым, без примесей красного или зеленого.

Сравнив результаты опытов в разные сезоны года, Уэлборн и ее коллеги обнаружили, что человеческий глаз, вне зависимости от индивидуальных особенностей зрения, совершенно по-разному воспринимает то, что его хозяин считает чистым желтым или зеленым цветом. К примеру, во время лета идеальный желтый сдвигается в сторону синей части спектра, а зимой – в сторону красных тонов.

Если говорить в терминах физики, то длина волны для каждого из этих цветов варьировалась на 1,5-2 нанометра во время лета и зимы. Это достаточно несущественное различие для человека, однако высокочувствительные фотосенсоры будут считать "зимний" и "летний" желтый и зеленый разными оттенками.

Как считают ученые, подобные "цветовые сдвиги" в нашем зрении происходят из-за того, что при наступлении лета в нашей сетчатке наиболее активны те колбочки, которые отвечают за распознавание света со средней длиной волны, к числу которых относится зеленый.

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"И хотя изучение этого феномена не поможет нам найти методы лечения какой-нибудь болезни глаз, оно поможет нам понять как работает наше зрение и восприятие цветов. Лучшее понимание этих вещей позволит нам осознать, как мы воспринимаем мир и, может быть, даст неожиданные пути для решения других проблем со зрением", — заключает Уэлборн.