Пользователи Facebook требуют от компании усилить защиту личных данных
Компания Facebook получила сотни просьб ужесточить меры обеспечения безопасности данных пользователей.
Это вызвано тем, что разработчик программного обеспечения показал, что он может с легкостью получить доступ к данным пользователей социальной сети, просто угадав номер телефона, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.
Тогда разработчик смог получить доступ к личным данным, фотографиям и местоположению тысяч пользователей социальной сети, которые привязали свой профиль к номеру телефона, но не сделали его публичным.
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По мнению эксперта по безопасности, хакеры смогут использовать эту брешь в системе защиты данных для того, чтобы собрать данные, а затем продавать их на черном рынке.
Реза Моаиандин, эксперт по безопасности, который обнаружил лазейку в системе, смог сделать это c помощью малоизвестной функции Facebook, которая позволяет найти пользователя, просто указав его номер телефона.
Ранее УНИАН сообщал, что социальная сеть Facebook ввела новую функцию, которая позволяет бизнес-страницам отправлять личные сообщения пользователям сети.