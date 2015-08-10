Пользователи Facebook требуют от компании усилить защиту личных данных

Это вызвано тем, что разработчик программного обеспечения показал, что он может с легкостью получить доступ к данным пользователей социальной сети, просто угадав номер телефона, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.

Тогда разработчик смог получить доступ к личным данным, фотографиям и местоположению тысяч пользователей социальной сети, которые привязали свой профиль к номеру телефона, но не сделали его публичным.

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По мнению эксперта по безопасности, хакеры смогут использовать эту брешь в системе защиты данных для того, чтобы собрать данные, а затем продавать их на черном рынке.

Реза Моаиандин, эксперт по безопасности, который обнаружил лазейку в системе, смог сделать это c помощью малоизвестной функции Facebook, которая позволяет найти пользователя, просто указав его номер телефона.

Ранее УНИАН сообщал, что социальная сеть Facebook ввела новую функцию, которая позволяет бизнес-страницам отправлять личные сообщения пользователям сети.