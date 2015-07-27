Человек лучше вспоминает забытые вещи после сна - ученые

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Cortex.

Наблюдения за работой мозга до сна и после сна показали, что отдых помогает нам не только лучше запомнить то, что мы узнали за прошедший день, но и вспоминать давно забытые вещи, заявляют нейрофизиологи в статье.

"Сон практически удваивал шансы наших помощников вспомнить то, что им не удавалось вспомнить в ходе предыдущего эпизода бодрствования. Этот факт говорит о том, что некоторые воспоминания "заостряются" во время сна. В свою очередь, это свидетельствует в пользу того, что наш мозг активно "зубрит" и повторяет то, что он считает важным для нашей жизни и выживания", — заявил Николас Дюме (Nicolas Dumay) из университета Эксетера (Великобритания).

Дюме и его коллеги выяснили, что наш мозг не только лучше запоминает то, что мы узнали за день, во время сна, но и вспоминает давно забытые вещи, наблюдая за тем, как несколько добровольцев играло в простую игру на память.

В рамках этой игры ученые просили своих подопечных запоминать, какие слова появлялись на экране компьютера, и через несколько минут назвать то, что им удалось подхватить. После этого ученые проводили две повторных проверки – через 12 часов после завершения тестирования, непосредственно перед сном, и на следующий день, когда добровольцы просыпались.

Как оказалось, с утра подопечным Дюме и его коллег удавалось вспомнить гораздо больше забытых слов, чем у них получалось во время вечера. Как полагают нейрофизиологи, это связано с тем, что во время сна гиппокамп – центр воспоминаний в мозге – циклически "воспроизводил" те воспоминания о тестировании, которые добровольцы проходили во время дня, что заставляло их заново пережить то, что они переживали, и "заучить" те слова, которые они забыли днем.

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В ближайшее время авторы статьи проведут новую серию экспериментов, в рамках которых они попытаются понять, как возникает данный феномен и как можно его использовать в медицинской практике и в повседневной жизни.