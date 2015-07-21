Испанские аспиранты определили любимый цвет у дальтоников

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Discover.

В исследованиях участвовали две группы по 32 добровольца в каждой. В первой были люди с нормальным зрением, а во второй — только мужчины, не различающие либо зеленый, либо красный цвет. Всем участникам демонстрировали цвета на экране и просили оценить по шкале от 0 до 10, насколько им нравится каждый образец. Цветов было 24, их показывали неоднократно, чтобы проверить, насколько постоянны предпочтения отвечавших.

Согласно результатам, люди, различающие все три основных цвета — зеленый, красный и синий, — отдали предпочтение синему цвету. Наименее привлекательными для них оказались цвета желто-зеленой гаммы. Однако дальтоникам желтый цвет нравился либо так же сильно, как синий, либо еще сильнее. Не распознававшие красный пигмент мужчины продемонстрировали наибольшую симпатию к желтому цвету и очень низко оценили синий.

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Попытки установить, какие цвета предпочитают люди с нормальным зрением, неоднократно проводились в прошлом. В 2001 году в журнале Science Direct появилась статья с результатами исследования цветовых предпочтений мужчин и женщин, проживающих на территории США. Тогда психологи установили, что мужчинам чаще нравятся оттенки синего, чем женщинам. У женщин, в свою очередь, оттенки синего и зеленого пользовались примерно одинаковой популярностью.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно международному опросу сервиса YouGov, самый любимый цвет у жителей Земли - синий. Он наиболее популярен в 10 странах планеты, расположенных на четырех континентах.