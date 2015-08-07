Астрономы обнаружили самую далекую от Земли галактику

Об этом оворится в пресс-релизе обсерватории Кека на Гавайях (США), опубликованном в четверг, передает ТАСС.

Галактика EGSY8p7 находится на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет от нас, и мы "видим" ее такой, какой она была спустя всего 585 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые использовали инфракрасный спектрометр MOSFIRE и определили возраст галактики, зарегистрировав так называемую линию Лайман-альфа в ее спектре.

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"Мы постоянно наблюдаем линию Лайман-альфа в спектрах близлежащих объектов, она является одним из наиболее надежных показателей формирования звезд. Но по мере того, как мы двигаемся вглубь Вселенной и, соответственно, наблюдаем ее на более ранних стадиях, пространство между галактиками оказывается заполнено все большим количеством водородных облаков, которые поглощают этот сигнал", - сказал один из авторов исследования Ади Цитрин (Adi Zitrin) из Калифорнийского технологического института, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В этих исследованиях ученым интересно не только само по себе обнаружение новой самой далекой галактики, но и тот факт, что им удалось зарегистрировать линию Лайман-альфа в ее спектре.

Согласно теоретическим расчетам, Вселенная была непрозрачна для такого излучения первые 400 миллионов лет из-за того, что ее заполнял нейтральный водород. Затем постепенно, по мере появления первых галактик излучение звезд стало расщеплять нейтральный водород на протоны и электроны. Ученые предполагают, что этот процесс происходил постепенно: формирующиеся галактики превращали водород вокруг себя в ионизированную плазму, ионизированные участки расширялись и накладывались друг на друга.

Регистрация линии Лайман-альфа от галактики EGSY8p7 позволяет ученым говорить о том, что вокруг некоторых галактик водород ионизировался раньше, чем вокруг других. Возможно, из-за того, что ионизирующее излучение звезд в таких галактиках было особенно сильным.

Статья с результатами исследования принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики обнаружили самую яркую галактику, когда-либо наблюдаемую ими во Вселенной. Она излучает света в 300 триллионов раз больше, чем Солнце.

Галактика WISE J224607.57-052635.0 находится на расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли. Ее яркость, как полагают ученые, обусловлена наличием в центре галактики сверхмассивной черной дыры, которая притягивает к себе материю и формирует из нее аккреционный диск.