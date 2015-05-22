Ученые обнаружили самую яркую галактику во Вселенной

Результаты своих исследований авторы опубликовали в The Astrophysical Journal, а кратко о них сообщается на сайте NASA. Об этом сообщает Лента.ру.

Галактика WISE J224607.57-052635.0 находится на расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли. Ее яркость, как полагают ученые, обусловлена наличием в центре галактики сверхмассивной черной дыры, которая притягивает к себе материю и формирует из нее аккреционный диск.

Вещество в этом диске разогрето до миллионов градусов и излучает в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Пыль, окружающая дыру, сама не пропускает свет, однако разогревается и излучает в инфракрасном диапазоне. Как отмечают ученые, именно поэтому ранее они не смогли увидеть WISE J224607.57-052635.0.

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Ярчайшая галактика была обнаружена в 2010 году при помощи инфракрасного телесокопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Вместе с ней он обнаружил еще 19 подобных объектов, в которых происходят интенсивные процессы звездообразования. Это позволило астрофизикам отнести их к новому типу галактик — экстремально светящимся инфракрасным галактикам. По мнению авторов исследования, примерно половина ярчайших галактик излучает в инфракрасном диапазоне.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы обнаружили таинственные звездные скопления с "призраками" внутри.