Ученые обнаружили самую яркую галактику во Вселенной
Астрофизики обнаружили самую яркую галактику, когда-либо наблюдаемую ими во Вселенной. Она излучает света в 300 триллионов раз больше, чем Солнце.
Результаты своих исследований авторы опубликовали в The Astrophysical Journal, а кратко о них сообщается на сайте NASA. Об этом сообщает Лента.ру.
Галактика WISE J224607.57-052635.0 находится на расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли. Ее яркость, как полагают ученые, обусловлена наличием в центре галактики сверхмассивной черной дыры, которая притягивает к себе материю и формирует из нее аккреционный диск.
Вещество в этом диске разогрето до миллионов градусов и излучает в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Пыль, окружающая дыру, сама не пропускает свет, однако разогревается и излучает в инфракрасном диапазоне. Как отмечают ученые, именно поэтому ранее они не смогли увидеть WISE J224607.57-052635.0.
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Ярчайшая галактика была обнаружена в 2010 году при помощи инфракрасного телесокопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Вместе с ней он обнаружил еще 19 подобных объектов, в которых происходят интенсивные процессы звездообразования. Это позволило астрофизикам отнести их к новому типу галактик — экстремально светящимся инфракрасным галактикам. По мнению авторов исследования, примерно половина ярчайших галактик излучает в инфракрасном диапазоне.
Ранее УНИАН сообщал, что астрономы обнаружили таинственные звездные скопления с "призраками" внутри.