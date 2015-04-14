Темная материя: ученые сделали шаг на пути к разгадке одной из главных тайн во Вселенной

Ученые сделали важный шаг на пути к разгадыванию одной из главных тайн во Вселенной - темной материи, которая, как считается, заполняет большую часть космического пространства, пишет Русская служба Би-би-си.

Специалисты, работающие над проектом Dark Energy Survey, с помощью мощного телескопа в Андах смогли создать карту, демонстрирующую распределение темной материи.

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На ней видны большие витки темной материи, усыпанные галактиками и разделенные свободным пространством.

До сих пор ученые могли изучать темную материю только измеряя искажение света с далеких галактик.

В итоге специалисты хотят измерить темную энергию - еще более таинственную силу, которая расширяет Вселенную с постоянно увеличивающейся скоростью.