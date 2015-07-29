Nokia начнет выпускать камеры виртуальной реальности

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Финская компания Nokia, в прошлом один из ведущих производителей мобильных телефонов, заявила о том, что намерена начать выпуск камер виртуальной реальности, которые будут создавать 3D-фильмы и игры, просматривать которые можно будет через специальную гарнитуру.

Устройство, которое компания представила в Лос-Анжелесе, снимает видео с разворотом в 360 градусов, оснащено восьмью сенсорами и микрофонами.

Камера станет первым цифровым продуктом Nokia и компания рассчитывает, что устройство даст толчок ее дальнейшему росту.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по слиянию финской компании Nokia с французской Alcatel-Lucent стоимостью 15,6 миллиарда евро.