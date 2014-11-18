Nokia представила похожий на iPad планшет N1 (фото)

Описание устройства 18 ноября появилось на официальном сайте компании. Nokia N1 стал первым мобильным гаджетом финской компании с момента покупки Microsoft ее подразделения, занимавшегося разработкой мобильных телефонов, передает ТСН.ua.

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В сообщении говорится, что планшет во многом копирует внешний вид и характеристики iPad mini от Apple, однако при этом работает на операционной системе Android. Как и iPad mini 3, планшет N1 получил дисплей диагональю 7,9 дюйма с разрешением 2048 на 1536 пикселей. Толщина устройства составляет 6,9 мм, а вес - 318 гр. Гаджет работает на процессоре Intel Atom Z3580, обладает 32 гигабайтами основной и двумя гигабайтами оперативной памяти. 8-мегапиксельная фотокамера на задней панели дополняется 5-мегапиксельной передней камерой.