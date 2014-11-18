Nokia представила похожий на iPad планшет N1 (фото)
Компания Nokia впервые под своим брендом представила планшет, который получил название N1.
Описание устройства 18 ноября появилось на официальном сайте компании. Nokia N1 стал первым мобильным гаджетом финской компании с момента покупки Microsoft ее подразделения, занимавшегося разработкой мобильных телефонов, передает ТСН.ua.
Читайте такжеApple представила новый iMac, iPad Air 2, iPad mini 3 и OS Yosemite
В сообщении говорится, что планшет во многом копирует внешний вид и характеристики iPad mini от Apple, однако при этом работает на операционной системе Android. Как и iPad mini 3, планшет N1 получил дисплей диагональю 7,9 дюйма с разрешением 2048 на 1536 пикселей. Толщина устройства составляет 6,9 мм, а вес - 318 гр. Гаджет работает на процессоре Intel Atom Z3580, обладает 32 гигабайтами основной и двумя гигабайтами оперативной памяти. 8-мегапиксельная фотокамера на задней панели дополняется 5-мегапиксельной передней камерой.