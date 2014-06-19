Amazon представил собственный смартфон с трехмерным интерфейсом

Аппарат обладает прорезиненным корпусом c алюминиевыми клавишами, и оснащен 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD, покрытым дополнительным стеклом повышенной сопротивляемости к царапинам и ударам. Устройство также получило 13-мегапиксельную камеру, для которой есть отдельная кнопка с функцией стабилизации изображения, а также оперативную память 2 Гб. Смартфон работает на четырехядерном процессоре с частотой 2,2 ГГц.

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Смартфон компании получил также двойные стереодинамики с поддержкой виртуального объемного звука Dolby Digital Plus. Устройство интегрировано со всеми существующими сервисами Amazon.

Одна из главных находок разработчика смартфона - трехмерный интерфейс, основанный на системе отслеживания положения головы пользователя. Разработчики для этой технологии задействовали 4 камеры, у каждой из них угол обзора в 120 градусов и инфракрасная подсветка. Так, в зависимости от удаленности пользователя, изображение на дисплее экрана может менять свой масштаб и ориентацию. Также, чтобы листать картинки, нужно просто наклонить смартфон. Еще одной "изюминкой" аппарата стала технология FireFly - функция распознавания фотографий, музыки, книг, телефонных номеров, адресов, телевизионных шоу. Информацию об объектах после их распознавания пользователь может получить не только на страницах самого интернет-магазина, но и в "Википедии". Для самого сервиса также предусмотрена отдельная клавиша. По словам представителей компании, устройство способно распознать свыше 100 млн различных предметов. Операционной системой устройства стала Fire OS 3.5. Как отмечают представители Amazon, это ОС Android с добавлением различных приложений и возможностей и улучшенной производительностью.

По данным онлайн-ритейлера, стоимость смартфона составит $199-299 при условии заключения контракта с оператором AT&T, цена без контракта будет варьироваться в пределах $649-749 без учета налогов. Старт продаж запланирован на 25 июля.