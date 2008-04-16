Украина снова будет выпускать боевые ракетные комплексы

Днепропетровским конструкторам дали полный карт-бланш. Генеральный конструктор государственного КБ «Южное» Станислав Конюхов заявил: днепропетровским ракетчикам выделили из бюджета Минобороны 25 млн грн. на разработку технической документации перспективного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). Специалисты уже засели за эскизы к проектам будущего комплекса, который, кстати, будет полностью украинским.

Стоит отметить, что международный режим контроля над распространением ракетных технологий не позволяет странам, владеющим подобными комплексами, продавать за рубеж ракеты с дальностью полета свыше 300 км. Это помешало нашим военным создать комплекс «Борисфен», работу над которым прикрыли пять лет назад, хотя в конце 90-х годов прошлого века предполагалось, что «Борисфенами» обновят вооружение украинской армии.

- Дальность действия ракет, разработкой которых занимаются сейчас конструкторы, около двухсот километров, - объяснил Станислав Конюхов. - А значит, Украина сможет продавать их третьим странам.

Стоимость запуска нового оружия в серию оценивается в 2 млрд грн.

Контракт, подписанный КБ «Южное» с Минобороны, предполагает создание ОТРК к 2015 году. Тогда Украина сможет выйти на мировой рынок торговли баллистическими ракетами, объем которого оценивается специалистами в миллиарды долларов. Сегодня ОТРК производят не более десятка стран мира, но лишь Америка и Россия способны делать высокоточное оружие с отклонением от цели всего в несколько метров.

КП в Украине