В США собирают деньги на консервацию скафандра Армстронга - СМИ

Об этом сообщает ВВС russian.

Необходимость в финансировании организаторы краудфандинговой кампании объясняют тем, что в 1960-х годах скафандры делали без расчета на длительное использование, поэтому сейчас костюм довольно быстро истлевает.

Успех кампании позволит экспонировать оригинальный скафандр в музее. Сейчас, из-за хрупкости материалов, на всеобщее обозрение выставлена лишь его копия.

Кампания на платформе Kickstarter по названием Reboot the Suit, началась в понедельник, в день 46-й годовщины первой высадки на Луне. Пока из заявленных 500 тыс. долларов было собрано 43 тыс.

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Нил Армстронг скончался в августе 2012 года в возрасте 82 лет.

20 июля 1969 года он стал первым человеком, когда-либо ступавшим на поверхность Луны. В тот момент он произнес ставшую знаменитой фразу: "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества".