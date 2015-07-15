Ученые выяснили, представители каких культур целуются чаще всех

American Anthropologist опубликовал результаты исследования ученых из Университета Невада в Лас-Вегасе, пишет "Моя планета". Свою задачу ученые видели в том, чтобы выяснить, считают ли люди поцелуи проявлением романтики или нет, и с помощью этого найти различия в культурах.

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Полученные данные показывают, что более половины людей, живущих на Земле и состоящих в отношениях, не целуются, не проявляют друг к другу ласку и нежных романтических чувств. В опросе приняли участие представители 168 культур - и только 46% опрошенных целуются и проявляют нежные чувства в романтических ситуациях.

У представителей 15 из 33 культур Северной Америки поцелуи практически исчезли из отношений. Эти проявления нежности и любви угасают и в Европе: целующихся пар там осталось около 70%. Рекордсменами по поцелуям являются пары со Среднего Востока. По данным исследования, там целуются едва ли не 100% влюбленных!

Азиатские пары также не блещут особо яркими проявлениями своей любви: представители лишь 10 из 27 стран считают, что романтичные поцелуи помогают их отношениям. "Ни один этнограф, работающий, к примеру, в тропической Африке, Новой Гвинее или изучающий племена Амазонии, ни разу не был свидетелем того, чтобы люди целовали друг друга в каких-либо романтических ситуациях", - утверждают исследователи.

Авторы исследования предполагают, что культура поцелуев в целом лучше развита в более сложных обществах: жители мегаполиса чаще целуют друг друга и более открыто проявляют нежность, чем представители племен Новой Гвинеи.

Однако четко прослеживается тенденция к уменьшению количества целующихся по всему миру. В чем причина, ученым еще предстоит выяснить.