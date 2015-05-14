Ученые выяснили, где живут самые счастливые и несчастные дети

Международная команда ученых провела масштабный опрос среди 53 тыс. детей из Израиля, Турции, Алжира, Эфиопии, Южной Африки, Колумбии, Великобритании, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии, Польши, Румынии, Непала и Южной Кореи, пишет "Моя планета". Школьников 8, 10 и 12 лет попросили оценить свою удовлетворенность жизнью в целом и ее отдельными составляющими. Для этого дети оценили в баллах от 1 до 10 разные аспекты собственного бытия: школьную и семейную жизнью, взаимоотношения с родителями и друзьями, достаток и имущество семьи, среду обитания и свое будущее. Также они отвечали на вопросы, насколько довольны собственным телом и тем, как проводят свободное время.

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Выяснилось, что в целом маленькие жители разных стран воспринимают свое детство позитивно и не видят больших проблем. Наибольшую удовлетворенность своей жизнью в целом высказали дети из Румынии (9,51 балла), Колумбии (9,42) и Турции (9,27). В каждой из этих стран нашлось более 75% маленьких жителей, которые оценили свое существование наивысшим баллом (10). При этом в Румынии оказалось меньше всего недовольных жизнью школьников: всего 1,5% опрошенных поставили «жизни в целом» меньше 5 баллов, в Колумбии таких пессимистов нашлось не намного больше: 1,8%. Самыми несчастными оказались дети из Южной Кореи (8,1 балла) и Южной Африки (8,56). В обеих странах нашлось по 7,4% ребят, оценивших жизнь в стране крайне низкими баллами (от 1 до 5). При этом оптимистов среди корейских детей оказалось гораздо меньше, чем в других странах: лишь 39,5% ребят назвали свою жизнь наилучшей, присудив ей десять баллов. В ЮАР, несмотря на сложности, счастливых детей нашлось гораздо больше: 62,8% оценили свое существование на «отлично».

При этом в каждой стране были выявлены свои «капли дегтя», отравляющие ребятам детство. Например, корейские дети более других недовольны своим телом (7,4 балла), такая же проблема беспокоит британцев (7,86), школьники из Эфиопии недовольны своим имуществом (7,2), немцы — своей школьной жизнью (7,94), а самыми низкими баллами оценивают свое будущее юные жители Непала (5,78).

Как отмечают исследователи, подростковая хандра больше свойственна детям из стран Европы, школьники из Африки, Азии и с Ближнего Востока, как правило, не испытывают с возрастом растущего недовольства жизнью и взрослением. Еще одна европейская тенденция — это разведенные родители. Выяснилось, что десятая часть маленьких жителей Европы живут на две семьи. Постоянно живут то с мамой, то с папой 18% детей в Норвегии, 12% в Великобритании и 11% в Эстонии.

Этот доклад был представлен Европарламенту. Ученые надеются, что эти данные помогут политикам ЕС и всех остальных стран мира улучшить качество жизни детей и сделать их более счастливыми.