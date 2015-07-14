В Китае насчитали более 900 миллионов работающих смартфонов

Число используемых в сотовых сетях Китая смартфонов превзошло суммарное население трех стран — США, Бразилии и Индонезии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

Количество активных подключений с использованием смартфонов в КНР в первом квартале 2015 года достигло 913 миллионов, что на 100 миллионов больше прошлогоднего показателя. Для сравнения: население США по оценке на конец 2014-го составляло 319 миллионов человек, в Бразилии на конец 2013-го проживало 200 миллионов, а в Индонезии — 250 миллионов.

Авторы исследования из компании GSMA, правда, указывают на тот факт, что реальных пользователей смартфонов несколько меньше — 691 миллион. В Китае проживает много людей, которые владеют сразу двумя или даже тремя смартфонами. Однако даже это число лишь немногим уступает суммарному населению США, Бразилии и Индонезии.

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Специалисты уверены, что бурный рост интереса к смартфонам вызван улучшением качества связи. В прошлом году China Mobile, крупнейший мобильный оператор в мире, начал обновление своей сети до стандарта четвертого поколения TDD-LTE. Это спровоцировало аналогичные ответные шаги двух других операторов Китая — China Unicom и China Telecom.

В данный момент число 4G-подключений в Китае равно 100 миллионам. Эксперты GSMA предсказывают, что оно достигнет одного миллиарда к 2020 году.