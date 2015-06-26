Черная дыра "проснулась" в нашей галактике - Европейское космическое агентство

Об этом сообщают РИА Новости.

Получить детальную информацию о вспышке черной дыры, расположенной в нашем Млечном Пути 8 тысячах световых лет от Земли, ученым удалось с помощью спутника Integral ЕКА.

Последний раз черная дыра в системе V404 Лебедя вспыхивала в 1989 году и это стало одним из переломных моментов в изучении черных дыр. Затем объект вернулся в спокойное состояние и астрофизикам удалось разглядеть его звезду-компаньона, постепенно поглощаемую черной дырой.

Ученые отмечают, что черная дыра в настоящее время ведет себя непредсказуемо, меняя свой блеск на несколько величин в интервале часов или даже минут.

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Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики из Германии, США и Швейцарии впервые обнаружили систему из четырех квазаров (и расположенных внутри них сверхмассивных черных дыр).