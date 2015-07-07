NASA показало видео 11-летней экспедиции марсохода
17:17, 07 июля 2015Наука и IT
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NASA показало видео марсианского марафона, в результате которого ровер Opportunity в период с января 2004 года по апрель 2015 года прошел 42,2 километра от своего первоначального положения в кратере Игл.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте агентства, передает Lenta.ru.
Марсоход возобновил свою активную работу 27 июня 2015 года, когда взаимное положение Солнца, Земли и Марса позволило ему связаться с NASA. Ровер не сохраняет свои данные в память, а сразу отправляет их ученым.
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В настоящее время Opportunity находится на верхнем краю обода кратера Индевор, достигающего в диаметре 22 километра.
Изучением Индевора марсоход занимается с 2011 года. Ученые ожидают, что с августа 2015-го марсоход сможет провести в кратере несколько месяцев, запасая солнечную энергию.
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