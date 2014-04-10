Curiosity сфотографировал на Марсе загадочный свет - СМИ

Даже специалисты NASA не могут разобраться в этом явлении, сообщает ТСН.

В NASA предполагают, что изображенный на фото свет, является всего лишь отражением солнечных лучей от скал. Однако эта информация остается неподтвержденной.

”На тысячах изображений, которые мы получили от Curiosity, мы видим яркие пятна почти еженедельно. Скорее всего, это вспышки космического излучения или отражения света от поверхности скал”, - объясняет Джастин Маки, глава команды, управляющей камерами марсохода.

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Тем не менее, специалисты NASA не уверены в своих предположениях через удивительный факт. Свечение можно заметить на снимке ”правого глаза” камеры Navcam, в то время как снимок левой камеры аналогичного света не показал.

”Обычно мы можем быстро определить вероятный источник яркого пятна на изображении. В данном случае это не так просто, поскольку нам доступно изображение только с одной камеры”, - отметил Джастин Маки.

Как сообщалось ранее, ученый нашел на Марсе живой организм, который NASA не хочет исследовать. Он подал на NASA в суд, чтобы те обратили внимание на объект, найденный им на Марсе.