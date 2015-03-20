Марсоход NASA, вероятно, нашел жирные кислоты на Марсе

Об этом было объявлено на научной конференции в Техасе, передает Би-би-си. В растительных и животных организмах жирные кислоты образуются как продукты углеводного и жирового обмена.

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Пока не представляется возможным установить, является ли происхождение молекул биологическим.

Есть вероятность, что во взятую пробу марсианского грунта попали примеси, привезенные марсоходом с Земли.