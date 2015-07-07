В Антарктиде появилась первая исследовательская станция на лыжах
Британская исследовательская станция Halley VI располагается в Антарктиде на поверхности, состоящей изо льда, который движется по направлению к морю со скоростью 700 метров в год и вскоре может превратиться в айсберг.
Это - первая в мире передвижная исследовательская станция, сообщает ZN.UA со ссылкой на New Scientist.
Станция спроектирована так, что в любой момент она может сняться с места пребывания и передвинуться в любом направлении. Это сделано для того, чтобы избежать судьбы четырех предшественников Halley VI, которые были погребены под завалами льда.
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Передвижение возможно с помощью огромных лыж, которыми оборудована станция. Она представляет собой совокупность независимых, но связанных друг с другом модулей, в которых располагаются общежития, лаборатории и генераторы.
Во время нахождения на постоянном месте пребывания станция стоит на очень высоких ножках, погруженных в лед.
Ранее сообщалось, что американские инженеры создали специальный зонд-субмарину для исследования подледных морей Антарктики.