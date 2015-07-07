В Антарктиде появилась первая исследовательская станция на лыжах

Это - первая в мире передвижная исследовательская станция, сообщает ZN.UA со ссылкой на New Scientist.

Станция спроектирована так, что в любой момент она может сняться с места пребывания и передвинуться в любом направлении. Это сделано для того, чтобы избежать судьбы четырех предшественников Halley VI, которые были погребены под завалами льда.

Читайте такжеВ Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Передвижение возможно с помощью огромных лыж, которыми оборудована станция. Она представляет собой совокупность независимых, но связанных друг с другом модулей, в которых располагаются общежития, лаборатории и генераторы.

Во время нахождения на постоянном месте пребывания станция стоит на очень высоких ножках, погруженных в лед.

Ранее сообщалось, что американские инженеры создали специальный зонд-субмарину для исследования подледных морей Антарктики.