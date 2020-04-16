Рассекречен доклад Сталину о самоубийстве Гитлера

В докладе говорится, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года, а Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

Опубликован доклад маршала Георгия Жукова верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российское военно-историческое общество (РВИО).

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В донесении Жукова содержатся данные органов «Смерш» 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии о самоубийстве Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Информация была основана на показаниях захваченного в плен обслуживавшего персонала.

Они заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не было известно, а Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

«Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами», - говорится в докладе.

Также были приняты меры по обнаружению места жительства фюрера в последнее время и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

Как сообщал УНИАН, летом 2019 года в сети стали доступны советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.