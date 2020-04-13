Вторая волна пандемии коронавируса пройдет в ноябре – китайские ученые

По убеждению китайского медика, пандемия коронавируса продлится до следующего года.

Вторая волна пандемии коронавируса пройдет в ноябре 2020 года, однако она будет значительно слабее.

Об этом в интервью Caixinglobal заявил директор инфекционного отделения больницы "Хуашань" в Шанхае, глава экспертной группы по лечению Covid-19 Чжан Веньхун.

По его мнению, пандемия вряд ли закончится до лета. По мнению медика, она продлится до следующего года.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 13 апреля (онлайн)

"Ожидаем, что следующая волна эпидемии коронавируса может начаться примерно в ноябре", – сказал Чжан Веньхун.

Эпидемиолог добавил, что сейчас пандемия достигла критической стадии. В Европе и США контролируют количество заболевания, однако в Африке, Южной Америке и Индии, где экономика менее развита, а медицинские ресурсы недостаточны, новые случаи растут экспоненциально, что приносит большую неопределенность в глобальной борьбе с эпидемией.

Веньхун также сказал, что несмотря на риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной волны возгорания достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае применяют очень жесткие профилактические меры.

"На первом этапе нам нужно поддерживать наши достижения в борьбе с эпидемиями. Компании, которые возобновили свою деятельность, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции их работниками. Люди должны носить маски в общественных местах и часто мыть руки. Во время еды люди должны избегать совместного использования блюд", – отметил медик.

Читайте также: