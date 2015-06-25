Биологи объяснили уникальные способности попугаев

Открытие позволило понять, когда и зачем в ходе эволюции попугаи научились подражать чужим звукам. Исследование на эту тему представлено в журнале PLoS One, передает Lenta.ru. Певчие птицы, попугаи и колибри - все пернатые, способные к звукоподражанию и обучению новым трелям - обладают специальным "песенным центром" головного мозга: группой взаимосвязанных нейронов, синхронизирующих пение и обучение. Нейрофизиолог Эрих Джервис, работая с активацией гена PVALB в мозгу попугаев, обратил внимание на странный факт: этот ген включался в двух различных участках песенного центра.

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Более внимательно рассмотрев структуру, Эрих Джервис увидел, что это не единственное различие между ядром и оболочкой центра. Внутренняя часть почти не отличалась от песенных центров других птиц, тогда как "глазурь" содержала другой набор клеток и соединялась с другими участками мозга.

Эрих Джервис и его коллеги затем сравнили «оболочку» в мозге девяти видов попугаевых. Чем лучше у птицы развиты способности к звукоподражанию, тем крупнее оказалась эта структура. Кроме того, тонкую оболочку нашли даже в мозге новозеландских кеа (Nestor notabilis), дальше всего отстоящих от основной группы попугаевых. Таким образом, участок мозга, связанный со звукоподражанием, возник у этих птиц как минимум 29 млн лет назад.

Умение подражать чужим звукам нужно не только для развлечения людей - оно облегчает коммуникацию: птицы дают сигналы противоположному полу, предупреждают об опасности, защищают свою территорию и узнают друг друга.

По мнению Эриха Джервиса, оболочка возникла, когда в мозге появился второй песенный центр, и со временем стала выполнять новые функции. Если эта гипотеза подтвердится, ученые лучше поймут дублирование участков мозга - именно этот процесс может оказаться движущей силой эволюции сложно организованных зон головного мозга у людей и других млекопитающих.