Миссия высадившегося на комету робота оказалась на грани срыва (снимки с поверхности)

Зонд находится в неустойчивом положении и, главное, в тени, что во много раз сократило ожидаемое время работы аппарата.

Утром 13 ноября стало известно, что зонд дважды оттолкнулся от поверхности, прежде чем сесть в точке, далекой от выбранной учеными для посадки «Агилики». Philae не удалось прикрепиться гарпунами к комете. Более того, только две из трех опор зонда опираются в породу, третья висит в пространстве (то есть зонд наклонился на несколько градусов), сообщает Lenta.ru.

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Но больше всего опасений ученым внушает другое: зонд находится в тени огромной скалы, отчего солнечный свет попадает на его батареи всего 90 минут в течение каждых 12 часов. Если сотрудникам Европейского космического агентства (ЕКА) не удастся сдвинуть Philae к более освещенной зоне, его батареи разрядятся уже через двое суток.

Ранее ожидалось, что научные инструменты зонда смогут работать несколько недель. Восемь из десяти инструментов Philae посылают на Землю данные, и ученые стремятся выжать из них максимум полезного.

Одновременно сотрудники ЕКА вглядываются в изображения кометы, присылаемые Rosetta, в надежде разглядеть на них зонд, занимающий на картинках площадь 3х3 пикселей. «Мы все глаза проглядели. Ландшафт кометы слишком сложен, чтобы включать автоматический поиск», — рассказал в интервью New Scientist ответственный за камеру OSIRIS Хольгер Сиркс (Holger Sierks).

Сейчас в ЕКА рассматривают возможности передвинуть Philae в более удачный район. Четыре инструмента зонда способны двигать аппарат — и для лучшего освещения будет достаточно сдвига в несколько градусов. Сенсор для исследования поверхности MUPUS оборудован небольшим молотком: если заставить его двигаться вверх-вниз, зонду можно будет придать необходимое ускорение. Также импровизированный «костыль» можно попытаться соорудить из гарпуна и бура. Специалисты ЕКА проводят постоянные совещания, где определяется программа будущих действий.

Зонд Philae имеет на своем борту десять инструментов, необходимых для проведения исследований ядра кометы. С помощью радиоволн ученые планируют изучить внутреннюю структуру кометы, а микрокамеры позволят сделать панорамные снимки. Также с помощью сверла, установленного на Philae, ученые собираются взять пробы кометного грунта с глубины до 20 сантиметров.

Миссия Rosetta является самым амбициозным проектом ЕКА. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле. Основным организатором миссии выступает ЕКА, а всего в организации миссии задействовано 50 компаний из 14 стран Европы и США.