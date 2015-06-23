В США создали перчатки, способные предупреждать об опасных бактериях

Уникальная разработка извне ничем не отличается от обычных перчаток и пошита из материала на основе шелка, сообщает Hi-News.ru.

Однако как только "умные перчатки" сталкиваются с вредными бактериями, например, кишечной палочкой, на ткани появляется надпись "заражено".

Эта уникальная разработка была создана на базе молекулярного печати. Ученые "вплели" в ткань различные ферменты, антибиотики и антитела, которые реагируют на бактерии.

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Сегодня перчатки являются лишь концептом, однако ученые ожидают, что в будущем их будут производить массово ради защиты врачей, которые каждый день сталкиваются с опасными бактериями.

В дальнейшем команда исследователей планирует разработать целую серию различных биосенсоров из созданного ими нового материала, включающих в себя не только перчатки, но и "умные" пластыри и бинты.