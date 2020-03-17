В Индии нашли альтернативу надоевшим гудкам во время вызова: информация об опасности коронавируса

Там кратко излагается информация о вирусе и его симптомах. При этом его слышит только тот, кто звонит, а не кому звонят.

Абоненты нескольких мобильных операторов Индии — в частности Jio, BSNL и Vodafone — перед вызовом вместо гудков прослушивают 30-секундное сообщение о коронавирусе. Об этом их попросило правительство страны.

Как отмечает Громадське со ссылкой на BBC, сообщение начинается с кашля и озвучивается на английском языке. Там кратко излагается информация о вирусе и его симптомы. При этом его слышит только тот, кто звонит, а не кому звонят.

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Хотя мобильные операторы ввели такую практику еще с 9 марта, о ней почти не упоминали в СМИ. Впрочем пользователям так надоело слушать одни и те же сообщения во время каждого вызова, что в интернете появилась неофициальная инструкция, как их можно отключить.

По словам журналистки BBC из Индии Кинжал Пандья-Вагх, инициатива правительство заменить гудки сообщениями о коронавирусе помогла улучшить понимание эпидемии среди населения, но одновременно усилила панику среди тех, кто и без того был занят из-за вируса.

В Индии по состоянию на сегодняшний день вообще зафиксировано 142 случай заражения SARS-CoV-2. В частности, 14 человек излечилось, а трое умерли.

На утро 17 марта количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире возросло до 182 407 случаев. 80 237 человек выздоровели, а 7 330 умерли.

Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае — 81 051. В то же время новым эпицентром заражения стала Европа. Там зафиксировали большее количество новых случаев заражения, чем в Китае.