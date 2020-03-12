Современные технологии против коронавируса: в Гонконге дезинфицировать транспорт помогает робот (видео)

70-килограммовый прибор может уничтожить бактерии в труднодоступных местах.

В Гонконге в борьбе с коронавирусом дезинфицировать общественный транспорт помогает робот.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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70-килограммовый прибор может уничтожить бактерии в местах, которые трудно доступны во время обычной уборки. В транспортной компании запускают железного помощника до поездов метро для тщательной очистки.

А вот на Тайване создали специальное приложение для поиска защитных масок. Их в стране раскупают охотно, а умная программа собирает данные, где маски есть в свободной продаже. За месяц приложением воспользовалось уже более миллиона человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксировано в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

Накануне ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

В Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19 с сегодняшнего дня ввели трехнедельный карантин в учебных заведениях и утвердили ограничительные меры.