Китайские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах

Образцы экспериментального препарата вкололи более чем сотне мышей.

Китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.

Читайте такжеThe Guardian: Коронавирус из Китая может заразить 60% населения Земли

Как сообщает Xinhuanet, такая информация со ссылкой на источники в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDC) появилась в китайских СМИ.

Вакцина совместно разрабатывается специалистами CDC, учеными Университета Тунцзи (Шанхай) и компании Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

Сообщается, что образцы экспериментального препарата вкололи более чем сотне мышей.

В CDC предупреждают, что разработка вакцины находится на очень ранней стадии. Потребуется еще много шагов, чтобы создать препарат для человека.

При этом, цикл разработки и производства мРНК-вакцины короче, чем традиционных вакцин.

Над вакциной от смертельно опасного коронавируса работают в Китае, США, Австралии и Европе. Команды ученых из разных активно сотрудничают для скорейшего завершения проекта.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Роббин Шэтток заявил о “прорыве” его команды в работе над вакциной.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.