В Китае для диагностики коронавируса используют технологии искусственного интеллекта

Софт стартапа Infervision помог в анализе более 32 тысяч случаев подозрения на коронавирус.

Пекинский стартап Infervision создал софт, который помогает врачам в городе Ухань обследовать больных с подозрением на коронавирус.

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Как сообщает Neowin, ПО, созданное в сотрудничестве с уханським Госпиталем Тонгджи (Wuhan Tongji Hospital), помогает установить симптомы COVID 19 по признакам пневмонии. Разработчики располагали моделями диагностирования пневмонии, но после вспышки коронавируса улучшили их специально под новую болезнь.

Для обучения модели было использовано более двух тысяч томографических снимков пациентов. Изображения обрабатывались графическими чипами NVIDIA V100. Для разработки ПО использовалась профильная рабочая среда NVIDIA Clara.

Отмечается, что софт Infervision был развернут в 34 больницах по всему Китаю, в настоящий момент его оценивают в США и Европе. Технология помогла в анализе более 32 тысяч случаев подозрения на коронавирус.

Ранее в Ухане закрыли временную больницу из-за сокращения заболеваний коронавирусом. Данная больница является одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.