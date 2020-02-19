В Австралии нашли продукты, которые люди ели 65 тысяч лет назад

Исследователи утверждают, что это древнейшие остатки человеческой еды за пределами Африки и Ближнего Востока.

Ученые нашли обугленные остатки различных растительных продуктов, возраст которых составляет 65-53 тысячи лет. Древние продукты были открыты на Севере Австралии.

Как пишет Newsweek, снаружи остатки похожи на куски древесного угля. Их обнаружили среди обломков древнего очага, на котором древние люди готовили. Эти очаги ученые открыли на месте стоянки под названием Маджедбебе. Это место считается самой древней точкой проживания австралийских аборигенов.

Читайте такжеУченые нашли в ДНК африканцев гены неизвестного до сих пор вида людей

Авторы исследования с помощью старейшин аборигенов смогли определить 10 различных видов растительных продуктов. Это удалось сделать путем анализа древесного угля, который сохранился до наших дней. В частности, среди древних продуктов были фрукты, орехи, пальмовые стебли, а также корни и луковицы.

«Нам удалось достать древесный уголь из самого старого слоя стоянки в Маджедбебе. Эти куски – это мусор, оставленный людьми, которые готовили и делились едой 65-53 тысячи лет назад», - сказала автор исследования Анна Флорин из Университета Квинсленда в Астралии.

Читайте такжеВ Китае открыли первый ресторан с роботами-поварами (фото)

«Они сохранились случайно. Эти куски обьедков вступили в контакт с костром, на котором готовили. Из-за этого они стали древесным углем. Однако, это наиболее старые доказательства потребления растительной пищи людьми за пределами Африки и Ближнего Востока», - пояснила она.