Apple заподозрили в сговоре с тремя крупнейшими звукозаписывающими компаниями

Цель следствия — проверить, вступили ли лейблы Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group в сговор между собой или с Apple, чтобы помешать потоковым музыкальным сервисам, например шведскому Spotify, работающим по так называемой условно-бесплатной модели.

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Об этом по информации The New York Times сообщает Lenta.ru.

Первой на запрос генеральных прокуроров ответила Universal Music Group. Юристы звукозаписывающего лейбла подчеркнули, что компания не заключала с Sony Music Entertainment, Warner Music Group или Apple никаких подобных соглашений и не планирует заключать их в дальнейшем.

Джордж Джепсен назвал ответ Universal удовлетворительным и добавил, что власти продолжат следить, чтобы на музыкальном рынке существовала здоровая конкуренция.

Компания Apple никак не прокомментировала ситуацию.

Для обоих генеральных прокуроров это не первое антимонопольное дело, связанное с Apple. В 2013 году они уже участвовали в расследовании, когда компанию подозревали в сговоре с книгоиздателями с целью поднять цены на электронные книги.

Apple показал свой собственный потоковый музыкальный сервис Apple Music 8 июня. Цена подписки на него в США совпадает с расценками Spotify и составляет 10 долларов в месяц. При этом у Apple Music нет опции бесплатного использования, зато бесплатны первые три месяца.