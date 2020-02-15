Google научил алгоритм автоматического кадрирования видео

Раньше почти все оборудование для съемки и просмотра имело ширину кадра большую, чем высоту.

Программисты Google создали открытый алгоритм, способный обрезать видео под разные форматы, не теряя при этом важные части кадров.

Пользователь задает базовые параметры, такие как желаемое соотношение сторон, а алгоритм самостоятельно определяет наиболее важные объекты в кадре и обрезает видео так, чтобы они оставались на новом видео, пишет nplus1.

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Раньше почти все оборудование для съемки и просмотра имело ширину кадра большую, чем высоту. Поэтому фильмы и ролики почти всегда снимались в горизонтальном формате. Но из-за массового распространения смартфонов и социальных сетей существенная часть видео теперь имеет вертикальный формат.

В начале работы пользователь представляет алгоритму исходное видео и соотношение сторон для конечного видео, а также может указывать, стоит ли хранить все объекты в кадре. После этого алгоритм размещает на исходном видео различные сцены с помощью гистограммы насыщенности: если гистограмма между кадрами резко изменилась, скорее всего возникла смена сцены.