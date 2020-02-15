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Google научил алгоритм автоматического кадрирования видео

20:20, 15 февраля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Пользователь задает базовые параметры, такие как желаемое соотношение сторон, а алгоритм самостоятельно определяет наиболее важные объекты в кадре и обрезает видео так, чтобы они оставались на новом видео, пишет nplus1.

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Раньше почти все оборудование для съемки и просмотра имело ширину кадра большую, чем высоту. Поэтому фильмы и ролики почти всегда снимались в горизонтальном формате. Но из-за массового распространения смартфонов и социальных сетей существенная часть видео теперь имеет вертикальный формат.

В начале работы пользователь представляет алгоритму исходное видео и соотношение сторон для конечного видео, а также может указывать, стоит ли хранить все объекты в кадре. После этого алгоритм размещает на исходном видео различные сцены с помощью гистограммы насыщенности: если гистограмма между кадрами резко изменилась, скорее всего возникла смена сцены.

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