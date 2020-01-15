Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (фото)

Появление первых прототипов аэромобиля ожидается до 2025 года.

Немецкая компания Porsche запатентовала электрическое «НЛО-такси», которое внешне напоминает «летающие тарелки» Третьего рейха.

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Иллюстрации из патентов были опубликованы на англоязычном форуме Taycan EV, передает Naked Science.

«Внешне аэромобиль от Porsche напоминает дискообразные летательные аппараты, над созданием которых активно работали авиаинженеры нацистской Германии», - говорится в сообщении.

У аэромобиля будет четыре винта: два небольших винта будут находиться в передней части крыльев и жестко закреплены, а винты большего размера смонтированы в задней части аппарата и могут поворачиваться перпендикулярно поверхности крыла. В патентах также подробно рассматриваются системы охлаждения высоковольтных аккумуляторов в кабине.

Дата появления первых прототипов машины пока не известна, но ожидается, что это случится до 2025 года. По данным аналитиков Porsche, после этого рынок городского авиатранспорта начнет бурно развиваться.