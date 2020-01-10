Apple обвинили в краже технологий для использования в "умных" часах

Компания подала иск против Apple, утверждая, что та получила секретную информацию под видом рабочих отношений.

Американский производитель технологий мониторинга здоровья Masimo обвинил Apple в незаконном использовании своей методики отслеживания состояния пациентов в «умных» часах Apple Watch.

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Как сообщает Bloomberg. Компания подала иск против Apple, утверждая, что та получила секретную информацию под видом рабочих отношений, а потом наняла ключевых сотрудников Masimo на руководящие посты в сфере технологий, связанных со здоровьем, передает kommersant.

В Masimo заявляют, что именно их технология неинвазивного мониторинга была ключевой в преодолении проблем с производительностью в Apple Watch. Всего Masimo обвиняет Apple в нарушении десяти патентов, включая способы измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений.