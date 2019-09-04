В сеть слили секретные документы Apple о новых iPhone 11

В первую очередь документы подтвердили, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В интернете опубликовали документы, которые якобы использует Apple для распространения новостей внутри компании. В них можно найти названия новых iPhone, дату релиза iOS, информацию о новых часах и планшетах.

Файл выложил пользователь Twitter AppleBeta2019.

Читайте такжеЭксперт рассказал о характеристиках будущих iPhone

В первую очередь документы подтвердили, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще есть предполагаемая дата старта продаж iPhone - 27 сентября, пишет hi-tech.

Также появилась информация о дате релиза обновления iOS 13, iPadOS и watchOS 6 - владельцы старых устройств получат их 23 сентября. А обновление iOS 13.1 появится уже в октябре.

Еще документы подтвердили анонс новых часов и планшетов. В Apple Watch Series 5 будет четыре модели - по слухам, они мало чем отличаются от предыдущего поколения, появятся только более премиальные материалы. Также должны представить два новых iPad - один бюджетный и про-версию. Возможно, их покажут не на сентябрьской презентации, а на отдельном мероприятии через месяц-два.