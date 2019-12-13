Ученые обнаружили самое глубокое в мире место на суше
17:18, 13 декабря 2019Наука и IT
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Определить глубину разлома в каньоне удалось благодаря движению льда. Он, по словам ученых, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.
Иллюстрация / REUTERS
Ученые из Калифорнийского университета обнаружила под ледником Денман в Восточной Антарктиде самое глубокое место на суше.
Об этом сообщает Science Daily.
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Определить глубину разлома в каньоне удалось благодаря движению льда. Он, по словам ученых, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.
В рамках исследования в Антарктиде также установили новые данные о строении ледников. Эту информацию учтут для анализа рисков таяния ледников и их отделения от материка.
Как сообщал УНИАН, замороженный растительный покров, который ученые обнаружили на ледяном теле мумии эпохи энеолита, помог реконструировать роковую путешествие погибшего 5 300 лет назад.
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