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Ученые обнаружили самое глубокое в мире место на суше

17:18, 13 декабря 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Science Daily.

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Определить глубину разлома в каньоне удалось благодаря движению льда. Он, по словам ученых, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.

В рамках исследования в Антарктиде также установили новые данные о строении ледников. Эту информацию учтут для анализа рисков таяния ледников и их отделения от материка.

Как сообщал УНИАН, замороженный растительный покров, который ученые обнаружили на ледяном теле мумии эпохи энеолита, помог реконструировать роковую путешествие погибшего 5 300 лет назад.

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Теги: #ученые#Антарктида#ледник