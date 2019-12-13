Ученые обнаружили самое глубокое в мире место на суше

Определить глубину разлома в каньоне удалось благодаря движению льда. Он, по словам ученых, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружила под ледником Денман в Восточной Антарктиде самое глубокое место на суше.

Об этом сообщает Science Daily.

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Определить глубину разлома в каньоне удалось благодаря движению льда. Он, по словам ученых, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.

В рамках исследования в Антарктиде также установили новые данные о строении ледников. Эту информацию учтут для анализа рисков таяния ледников и их отделения от материка.

Как сообщал УНИАН, замороженный растительный покров, который ученые обнаружили на ледяном теле мумии эпохи энеолита, помог реконструировать роковую путешествие погибшего 5 300 лет назад.