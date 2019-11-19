В Антарктиде начали испытывать подледного робота NASA

Робот будет частью миссии, которую планируют запустить к Юпитеру в 2025 году.

Австралийская антарктическая служба (AAD) начала полевые испытания робота NASA, предназначенный для исследований на Европе – спутнике Юпитера – подо льдом в ходе космической миссии Europa Clipper, которую планируют отправить не позже 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба AAD.

Читайте такжеУченые сузили круг экзопланет, на которых могут жить инопланетянеРобот представляет собой два колеса, соединенные осью длиной около метра. Благодаря тому, что эти колеса могут вращаться независимо друг от друга, он может успешно маневрировать как на самой ледяной поверхности спутника, так и под ней.

По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Энди Клеша, способ передвижения робота – по внутренней стороне льда – уникален.

«Машина будет использовать собственную плавучесть, чтобы оставаться прижатой к внутренней стороне льда, а передвигаться с помощью колес. Также наш робот сможет в течение долгого времени оставаться на одном месте, без энергозатрат, подобно дрейфующей подводной лодке», – пояснил Клеш.

Правда, инженеры пока не придумали, как доставить робота под лед, ведь на Европе для этого придется пробурить скважину длиной около 10-20 километра.

Как известно, следы соленого океана на Европе нашла предыдущая миссия NASA – Galileo, которую отправили к Юпитеру в конце 1990-х годов.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы заметили звезду, которая очень быстро «убегает» из Млечного Пути.