Украинские школьники завоевали три "бронзы" на международной олимпиаде в Катаре

В этом году в олимпиаде IJSO приняли участие представители 70 стран.

Участники украинской школьной команды завоевали три бронзовые медали на Международной молодежной научной олимпиаде (IJSO, International Junior Science Olympiad). Соревнование проходит в период 3-12 декабря 2019 года в столице Катара – городе Доха.

Читайте такжеНевесомость может помочь победить рак – ученые

Как сообщается на сайте МОН, в этом году в IJSO приняли участие представители 70 стран. В 2018-м Украина делегировала на олимпиаду наблюдателей, а в этом году в соревновании впервые приняла участие украинская команда из шести детей.

Бронзовые медали олимпиады завоевали:

Яна Головацкая,

Дмитрий Антонович,

Александр Стасовский.

Международная молодежная научная олимпиада IJSO – это ежегодное соревнование для школьников до 16 лет по естественным наукам (биологии, химии и физики), которая предполагает индивидуальное и командное участие.

Ранее ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле.