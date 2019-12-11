Ученые раскрыли секрет возникновения планет
Ученые смогли объяснить процесс появления планет в космических газопылевых облаках.
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Специалисты провели эксперимент, в ходе которого поместили в специальную камеру крошечные шарики из стекла и базальта, передает korrespondent.net со ссылкой на Nature Phisics. Микросферы астрономы использовали в качестве мелких космических частиц, находящихся в облаке вокруг молодой звезды.
Камеру с шариками подбросили к вершине башни в Бременском университете и понаблюдали за их поведением во время свободного падения. В это время в камере образовалась нулевая гравитация.
Оказалось, что шарики все время трутся друг о друга, создавая электростатические заряды. Именно они притягивают частицы друг к другу.
Ранее исследователи не могли понять как частицы в облаке соединяются на космических скоростях, в не разлетаются во время столкновения.