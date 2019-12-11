Ученые раскрыли секрет возникновения планет

До этого ученые не могли понять, как мелкие частицы могли соединяться на огромных космических скоростях.

Ученые смогли объяснить процесс появления планет в космических газопылевых облаках.

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Специалисты провели эксперимент, в ходе которого поместили в специальную камеру крошечные шарики из стекла и базальта, передает korrespondent.net со ссылкой на Nature Phisics. Микросферы астрономы использовали в качестве мелких космических частиц, находящихся в облаке вокруг молодой звезды.

Камеру с шариками подбросили к вершине башни в Бременском университете и понаблюдали за их поведением во время свободного падения. В это время в камере образовалась нулевая гравитация.

Оказалось, что шарики все время трутся друг о друга, создавая электростатические заряды. Именно они притягивают частицы друг к другу.

Ранее исследователи не могли понять как частицы в облаке соединяются на космических скоростях, в не разлетаются во время столкновения.